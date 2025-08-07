Садовод Воронова: пионы и дельфиниум нужно посадить в августе

Пионы и другие многолетние цветы можно сажать в августе, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, в целом все многолетники, вроде пионов, дельфиниумов, дицентры, нивяника и других лучше сажать в последний месяц лета, чтобы они успели укорениться до холодов.

"Кроме этого, советую примерно после 15 августа пересадить те цветы, которые уже растут на клумбах около семи лет. Без этого многолетники начинают мельчать и плохо цвести", – пояснила эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Их надо "омолаживать" путем деления и пересадки. То есть взять корневище того же пиона, аккуратно разделить на несколько частей и посадить каждую на новое место.

При этом важно не сильно заглублять корневую шейку (место перехода корневой системы растения в ствол), иначе корень сгниет. Чтобы не ошибиться, надо сажать растение на такой же уровень, на котором его выкопали, посоветовала Воронова.

"Также для подстраховки стоит утеплить место, куда пересажены корни растения, положив на него какой-нибудь нетканый материал. Но сделать это надо не сейчас, а ближе к ноябрю, когда начнутся заморозки", – отметила садовод.

