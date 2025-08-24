Сергей Собянин: около 18 тыс гостей посетили "Ночь кино" в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице завершилась юбилейная, 10-я акция "Ночь кино", собравшая около 18 тысяч зрителей. Об этом сообщил Сергей Собянин, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Они просмотрели киноленты общей продолжительностью 10 тысяч минут. В акции приняли участие примерно 100 площадок, включая кинотеатры, культурные центры, библиотеки и парки.

"В программу вошли знаковые кинокартины последних лет, советская классика, популярные сериалы и детская анимация. Часть из них выбирали сами москвичи в проекте "Активный гражданин", – указал мэр.

Например, в Государственной Третьяковской галерее были представлены картины "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" и "День рождения Сидни Люмета". В парках и библиотеках демонстрировались популярные отечественные фильмы, среди которых выделялся "Пророк. История Александра Пушкина".

Мероприятие также включало в себя специальные мероприятия. В частности, в кинотеатре "Космос" сети "Москино" прошел фестиваль перуанского кино, который познакомил горожан с кинематографом Перу, а в "Спутнике" состоялись показы, посвященные 100-летию режиссера Петра Тодоровского.

В свою очередь, в кинотеатре "Художественный" организовали дискуссию о развитии международного авторского кино и возможностях копродукции с участием известного режиссера Эмира Кустурицы.

Таким образом, благодаря акции жители и гости Москвы получили возможность окунуться в мир кино и увидеть редкие и значимые картины.

Вместе с тем Московская международная неделя кино пройдет в столице до 27 августа. Программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Египта и Турции.

Гостей ждут показы российских и зарубежных кинопроектов, автограф-сессии и творческие встречи. Помимо этого, в рамках международной недели кино 26 августа пройдет первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита.