Новый каток площадью более 16 тыс кв метров появится в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории олимпийского комплекса "Лужники" идет обустройство нового катка площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Он будет располагаться не только на главной площади, но и на прилегающих к ней боковых аллеях. <...> Единовременно там смогут находиться до 3 тысяч человек", – отметил он.

По словам Бирюкова, в настоящее время специалисты завершают укладку теплоизоляционного основания и монтаж охлаждающих систем – айс-роллов на центральной площади и айс-матов на боковых аллеях. После подключения к холодильным установкам начнется этап намораживания льда и установки бортов.

Он подчеркнул, что вдоль борта установят 70 многофункциональных опор со светильниками, прожекторами динамической подсветки и аудиосистемами. Для удобства посетителей оборудуют два лестничных мостика-перехода к павильонам.

Центральными элементами оформления станут интерактивная инсталляция "Куб энергии" со стороны набережной, мультимедийная инсталляция "Таинственный лес" на одной из аллей и 16-метровая новогодняя ель в центре катка. В павильонах разместятся пункты проката, детские зоны и система навигации.

Ранее сообщалось, что зимой в Москве откроются новые катки в рамках программы благоустройства. В "Коломенском" появится линейный каток длиной 1,7 километра вдоль набережной. Над площадкой планируют сделать инсталляцию "звездного неба".