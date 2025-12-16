Форма поиска по сайту

16 декабря, 09:40

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о возрождении усадьбы Кузьминки

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал в своем блоге о возрождении усадьбы Кузьминки, где в 2024 году начались реставрационные работы.

В настоящее время приводятся в порядок более 50% объектов, среди которых восточный и западный флигели Главного дома, здание Прачечного корпуса и другие сооружения.

За год специалисты отремонтировали Ванный домик, два грота и Арочный мост с историческими фонарями. Также подходит к концу реставрация Кузницы и Львиной пристани на берегу Верхнего Кузьминского пруда.

Мэр напомнил, что пристань построили в 1811 году, однако в 1950-х годах она превратилась в руины, а в 2000-х была полностью утрачена. Сохранились лишь отдельные элементы, а большая часть плит и блоков затерялась в воде и на прилегающей территории.

Во время реставрации рабочие восстановили пристань почти с нуля. Они расчистили каменную поверхность, восстановили кладку методом вставок, очистили и перебрали плиты площадок из песчаника, воссоздали утраченные фрагменты, отремонтировали металлическое ограждение и чугунные плиты смотровой площадки.

Скульптуры четырех львов с пристани отреставрировали в мастерских. Сначала удалили краску и следы коррозии, а затем устранили трещины и дефекты металла. Отдельное внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных элементов. В данный момент скульптуры возвращены на свои исторические места, уточнил градоначальник.

В 2026 году планируется закончить реставрацию западного и восточного флигелей, флигеля № 6, Прачечного корпуса и Служительского флигеля. В 2027-м ожидается завершение всех реставрационных работ в усадьбе Кузьминки.

Ранее в Москве закончился ремонт церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Специалисты укрепили фундамент и кирпичную кладку, восстановили утраченные детали фасада, привели в порядок подвал, отреставрировали монументальную живопись XIX века и старинные мозаичные полы.

"Новости дня": завершена реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково

