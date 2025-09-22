Депутат Нилов: суббота 1 ноября в РФ будет рабочим днем

Фото: depositphotos/belchonock

Суббота, 1 ноября, в этом году будет рабочим днем в преддверии трех выходных 2–4 ноября по случаю Дня народного единства. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В связи с тем, что праздничный день – 4 ноября – в текущем году выпадает на вторник, правительство предусмотрело оптимизацию в производственном календаре ближайших к празднику дней.

"Суббота, 1 ноября, будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, чтобы обеспечить непрерывные выходные, у нас будут выходными три дня – 2, 3 и 4 ноября", – приводит ТАСС слова депутата.

По словам Нилова, в противном случае понедельник, 3 ноября, был бы единственным рабочим днем между выходными и праздниками. Это было бы не так корректно и функционально, заключил парламентарий.

Ранее эксперты отмечали, что в ноябре можно взять всего несколько отпускных дней, а отдохнуть в два раза больше. В частности, если оформить отпуск с 27 октября по 2 ноября, то сотрудник получит полноценный отпуск, но при этом будет использовано шесть дней из общего лимита ежегодного оплачиваемого отпуска.

В Госдуме также напомнили, что в России 31 декабря 2025 года будет выходным днем. Всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно.