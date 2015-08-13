За использование ксеноновых фар нельзя лишать прав – эксперт

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В Госдуме предлагают лишать прав за использование ксеноновых фар. Сотрудники ГИБДД будут вычислять такие фары с помощью специальных приборов.

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что наказание в этом случае будет несоразмерно нарушению.

"Думаю, это ужесточение будет лишним. Проблема как всегда не в суровости наказания, а в его неотвратимости. Действительно, установка нештатных ксеноновых фар сегодня является нарушением. Сегодня за это есть штраф. Водители обязаны снять эти фары и переоборудовать.

Но сотрудники ГИБДД этим не занимаются. Им интереснее продавливать лишение прав, чтобы вымогать деньги с водителей. Не надо девальвировать наказание. Что тогда будет за выезд на "встречку" или пьяное вождение? Должна быть иерархия наказаний", – пояснил он.

За ксеноновые фары предлагают лишать прав

Как пишет "Коммерсантъ", обращение с таким предложением первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит в правительство РФ.

Издание отмечает, что ксеноновые лампы стали популярными в последние десять лет. Основные отличия от ламп накаливания и галогенных ламп – более яркий свет при меньшей потребляемой мощности. У этих фар необычный свет – от ярко-синего до белого.

Автопроизводители ставят эти лампы в фары со специальными отражателями, стеклом, омывателем фар и автоматическим корректором направления света. Однако многие водители ставят ксенон в обычные фары и слепят встречный автолюбителей.

Добавим, что штраф за чрезмерную тонировку стекол автомобиля может вырасти в три раза. Депутаты Госдумы предлагают увеличить его до полутора тысяч рублей. Сейчас за подобное правонарушение надо платить 500 рублей.

По мнению представителей нижней палаты парламента, такая санкция не сдерживает нарушителей.