Эксперты рассказали о правилах въезда в Японию, Сербию, ОАЭ и на Кубу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Эксперты ассоциации туроператоров (АТОР) объяснили правила въезда Японию, Сербию, ОАЭ и на Кубу.
Так, полеты в Японию стартуют 1 ноября, однако рейсы туда пока будут нетуристическими. В настоящее время действует запрет на въезд в страну зарубежных гостей из многих государств, в том числе и из России. Кроме того, не смогут прибыть в страну лица, которые посещали места с большим числом случаев коронавируса за последние 14 дней до момента прилета в Японию.
Получить туристическую визу в Японию сейчас не получится, а действие ранее выданных разрешений приостановлено. В связи с этим посетить страну восходящего солнца можно только с деловыми целями или с правом долгосрочного проживания там. Приезжающие должны сдать тесты на COVID-19 до вылета и по прибытии. Также въезжающие должны будут 2 недели оставаться на карантине.
Куба ждет туристов еще с 1 июля, для них открыли отели на курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Тесты на коронавирус гостям сделают прямо в аэропорту, виза не нужна. С 15 октября Куба перезапускает туризм на Варадеро и Ольгин, однако россиянам попасть туда пока не получится.
Также виза не нужна и путешественникам, отправляющимся на срок до 90 дней в ОАЭ и Абу-Даби. Чтобы попасть в эмират, необходимо иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за двое суток до прилета. Как сообщают источники АТОР, в Абу-Даби рейсы из России не планируют минимум до конца ноября. Зато отдохнуть можно будет в Дубае, с ним авиасообщение уже восстановили.
Сербия из-за коронавируса не ограничивает въезд иностранных граждан, однако жители Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Граждане РФ могут посетить страну без визы, теста на COVID-19 и карантина.
Ранее представители АТОР рассказали о том, что с 15 октября возобновляется продажа туров с кешбэком по России. Согласно новым правилам, продажи будут продолжаться более полутора месяцев.
Россияне стали чаще летать на Кубу
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