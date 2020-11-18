"Аэрофлот" возобновит полеты в Иран с 18 ноября

Фото: ТАСС/Zuma
"Аэрофлот" с 18 ноября возобновляет полеты в Иран, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Дважды в неделю будут выполняться рейсы между Москвой и Тегераном. По средам и воскресеньям можно будет полететь из российской столицы в иранскую, а по четвергам и воскресеньям – обратно.
Билеты уже можно купить на сайте компании и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
Иностранные граждане могут въезжать в Иран с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями. При планировании поездки следует ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения.
С 19 ноября "Аэрофлот" возобновит рейсы в Гонконг. Рейс SU0218 Москва – Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс SU0219 Гонконг – Москва вылетает по субботам.
До этого компания анонсировала возобновление рейсов в Ниццу с 20 ноября и в Афины с 21 ноября. Также возобновляются полеты на Кипр с 22 ноября.
"Аэрофлот" возобновит полеты в Грецию
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