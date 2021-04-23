Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов

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Россия быстро и соразмерно ответит на высылку дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии, уверен председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Говорить о том, что выдворение российских дипломатов является шагом к осложнению отношений с Москвой, нет необходимости, они и так хуже некуда с каждой из трех прибалтийских республик по отдельности, и со всеми вместе. Уверен, Россия ответит быстро и соразмерно и Литве, и Латвии, и Эстонии", – цитирует политика РИА Новости.

По его мнению, страны Балтии не могли не присоединиться к цепной антироссийской реакции для прикрытия провала операции США по осуществлению госпереворота в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония высылают дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией. Глава МИД Латвии подчеркнул, что страна не допустит ведения подрывной деятельности как на своей территории, так и на территории партнеров.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.