Латвия, Литва и Эстония высылают дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией

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Власти Латвии и Литвы приняли решение о высылке из страны российских дипломатов в знак солидарности с позицией Чехии в отношении России.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата", – написал министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия не потерпит ведения подрывной деятельности как на своей территории, так и на территории своих партнеров и союзников.

Власти Литвы, в свою очередь, в знак солидарности с Прагой выслали двух сотрудников российского посольства в Вильнюсе.

"Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в Литве и вручило ему дипломатическую ноту, объявляющую двух сотрудников посольства персонами нон грата", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

По его данным, российские дипломаты осуществляли деятельность, которая несовместима с их статусом. Они должны покинуть территорию Литвы в течение семи дней.

Также вслед за Латвией и Литвой о высылке российского дипломата сообщили в МИД Эстонии.

"В знак солидарности с Чехией Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что страна высылает трех российских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть республику.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

В качестве ответных мер МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.