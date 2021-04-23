Латвия, Литва и Эстония высылают дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией

Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов
Власти Латвии и Литвы приняли решение о высылке из страны российских дипломатов в знак солидарности с позицией Чехии в отношении России.
"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата", – написал министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
Ринкевичс подчеркнул, что Латвия не потерпит ведения подрывной деятельности как на своей территории, так и на территории своих партнеров и союзников.
Власти Литвы, в свою очередь, в знак солидарности с Прагой выслали двух сотрудников российского посольства в Вильнюсе.
"Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в Литве и вручило ему дипломатическую ноту, объявляющую двух сотрудников посольства персонами нон грата", – говорится в заявлении на сайте ведомства.
По его данным, российские дипломаты осуществляли деятельность, которая несовместима с их статусом. Они должны покинуть территорию Литвы в течение семи дней.
Также вслед за Латвией и Литвой о высылке российского дипломата сообщили в МИД Эстонии.
"В знак солидарности с Чехией Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", – говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что страна высылает трех российских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть республику.
Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.
В качестве ответных мер МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
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