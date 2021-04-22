Слуцкий назвал высылку российских дипломатов из Словакии провокацией

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РФ ответит на провокационные действия Словакии, которая высылает троих российских дипломатов. Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред. России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, уверен, быстро и адекватно", – цитирует Слуцкого РИА Новости.

Он также отметил, что сожалеет, что фраза "североатлантическая солидарность" становится синонимом коллективного помешательства.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что страна высылает трех российских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть республику.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов, которые чешской полицией уже объявлены в розыск.

В качестве ответных мер МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.