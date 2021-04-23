В Брно облили кетчупом стены генконсульства России

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Неизвестные облили кетчупом стены у входа на территорию генерального консульства РФ в городе Брно на юго-востоке Чехии, сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель полиции Павел Шваб, инцидент произошел ночью. Правоохранители ведут расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу.

18 апреля полиция Чехии сообщила о задержании в Праге семи человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства РФ. Задержанные объяснили, что кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрывах складов боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии. Чешские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что обвинения в причастности к взрывам на оружейных складах в Врбетице, которые власти Чехии выдвигают в отношении России, являются "убогой и низкой ложью".

По его словам, Прага пошла на серьезное обострение отношений с Москвой в ситуации с дипломатическим скандалом, встретив адекватный зеркальный ответ.

17 апреля власти страны сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

По данным властей Чехии, к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.