В МИД Украины анонсировали ответные меры на высылку дипломатов из России

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Украина объявит об ответных мерах за высылку дипломатов из России. Об этом сообщает ТАСС.

"В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", – заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По словам специалиста, Россия безосновательно объявила дипломата посольства Украины в Москве персоной нон грата. Николенко подчеркнул, что считает подобный шаг "лишенным логики".

Ранее в понедельник, 26 апреля, румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ. В ответ на это в МИД РФ заявили, что в отношении Румынии могут быть применены аналогичные меры.

Накануне официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия готовит список недружественных государств, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительствах.

