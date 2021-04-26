В МИД прокомментировали высылку помощника военного атташе из Румынии

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой мер, которые Россия может принять в ответ на высылку своего дипломата из Бухареста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер", – сказала Захарова, комментируя действия румынских властей.

Ранее власти Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ в Бухаресте. Отмечается, что деятельность и действия дипломата противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

До этого российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией, также выславшей сотрудников российского посольства в Праге.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.