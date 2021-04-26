Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ

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Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ в Бухаресте, сообщает ТАСС.

Отмечается, что деятельность и действия дипломата противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна высылает трех российских дипломатов.

До этого российских дипломатов выслало правительство Чехии. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.