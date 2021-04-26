Россия высылает итальянского дипломата в ответ на действия Рима

Фото: ТАСС/Александр Щербак
В ответ на действия Рима российская сторона приняла решение о высылке сотрудника посольства Италии, он должен покинуть страну в течение 24 часов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
"26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме", – говорится сообщении.
Вечером 30 марта в Риме были задержаны два человека, подозреваемые в шпионаже в пользу России. Во время тайной встречи итальянский офицер якобы передал секретные документы российскому военнослужащему в обмен на денежное вознаграждение.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее враждебным актом и заявил, что ситуация угрожает безопасности не только Италии, но и НАТО.
Российская сторона выразила сожаление в связи с произошедшим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле надеются на сохранение позитивных отношений между странами.
Ранее о высылке российских дипломатов заявили Латвия, Литва и Эстония. В МИД РФ сообщили, что готовят ответные меры на недружественные действия стран Балтии.
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