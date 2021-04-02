Посол РФ подтвердил высылку двух российских дипломатов из Италии

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Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского инцидента. Он сообщил об этом в интервью телеканалу Rainews24.

Разов отметил, что российская сторона сожалеет о случившемся и по-прежнему рассчитывает, что инцидент не отразится негативно на отношениях между странами.

Посол добавил, что российские дипломаты уже вылетели на родину.

Ранее сообщалось о задержании в Риме двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операцию провели вечером 30 марта. Во время тайной встречи итальянский офицер якобы передал секретные документы в обмен на денежное вознаграждение.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее враждебным актом и заявил, что ситуация угрожает безопасности не только Италии, но и НАТО.