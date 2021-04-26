Россия вручила США ноту об изменении порядка поездок американских дипломатов по РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с временным поверенным в делах США в России Бартлом Горманом, в ходе которой вручил ему ноту об изменениях порядка поездок американских дипсотрудников по российской территории. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США", – говорится в сообщении.
Также американская сторона была проинформирована, что Москва в ближайшее время примет новые решения в развитие заявления МИД от 16 апреля. О них посольство США будет уведомлено отдельно, заявили в министерстве.
США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для американских финансовых организаций на покупку долговых ценных бумаг РФ.
16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры на американские санкции. Так, в качестве ответной меры на действия США МИД РФ объявил, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов была вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.
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