Песков прокомментировал отношения России и США

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Россия не является инициатором ухудшения отношений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям", – сказал представитель Кремля, добавив, что не на России лежит ответственность за то, в каком состоянии сейчас находятся двусторонние отношения.

Улучшить ситуацию может только обоюдная политическая воля двух стран, убежден пресс-секретарь президента.

"Здесь необходима обоюдная политическая воля. Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США", – цитирует Пескова ТАСС.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для американских финансовых организаций на покупку долговых ценных бумаг РФ.

В качестве ответной меры на действия США МИД РФ объявил, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов была вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на недружественные выпады Запада в отношении Москвы, отметив, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".