Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": неизвестные устроили стрельбу в KFC на Волгоградском проспекте

"Рейд 112": неизвестные устроили стрельбу в KFC на Волгоградском проспекте

Новости часа: военные РФ оказали медпомощь 240 сирийцам

Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

Новости часа: спасатели РФ доставили 70 тонн гумпомощи в Сирию

Жена посла Турции рассказала, как москвичи помогают пострадавшим при землетрясениях

МЧС РФ доставило в Сирию гуманитарную помощь

Военные РФ оказали медпомощь 240 пострадавшим в Сирии

"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор Сергею Фургалу

"Московский патруль": в Подмосковье мужчину задержали за ложные вызовы экстренных служб

"Московский патруль": в Москве задержали двоих приезжих за кражу в магазине

В KFC на Волгоградском проспекте группа агрессивных молодых людей открыла стрельбу. Сначала компании устроила конфликт, а затем один из мужчин стал стрелять из травматического пистолета. В итоге пострадал один человек. Медики оказали раненому первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Сотрудники полиции опросили друзей пострадавшего. Они сообщили, что нападавших было четверо и что они успели скрыться, похитив вещи раненого.

На Малой Сухаревской площади произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами. Словесная перепалка переросла в драку, а затем один из участников ссоры нанес оппоненту удар ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские допросили свидетеля конфликта, а затем обнаружили вещи раненого, следы борьбы и орудие нападения.

На Дубнинской улице в районе дом 79А, строения 7, автомобиль Suzuki Grand Vitara сбил пешехода. Как объяснила, находившаяся за рулем женщина, человека она не заметила, поскольку отвлеклась на соседний автомобиль. Инспекторы оформили аварию, а медики осмотрели пешехода, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествияДТПвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика