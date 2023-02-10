"Рейд 112": неизвестные устроили стрельбу в KFC на Волгоградском проспекте

В KFC на Волгоградском проспекте группа агрессивных молодых людей открыла стрельбу. Сначала компании устроила конфликт, а затем один из мужчин стал стрелять из травматического пистолета. В итоге пострадал один человек. Медики оказали раненому первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Сотрудники полиции опросили друзей пострадавшего. Они сообщили, что нападавших было четверо и что они успели скрыться, похитив вещи раненого.

На Малой Сухаревской площади произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами. Словесная перепалка переросла в драку, а затем один из участников ссоры нанес оппоненту удар ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские допросили свидетеля конфликта, а затем обнаружили вещи раненого, следы борьбы и орудие нападения.

На Дубнинской улице в районе дом 79А, строения 7, автомобиль Suzuki Grand Vitara сбил пешехода. Как объяснила, находившаяся за рулем женщина, человека она не заметила, поскольку отвлеклась на соседний автомобиль. Инспекторы оформили аварию, а медики осмотрели пешехода, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

