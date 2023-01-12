Изнасиловавшего пенсионерку 27-летнего мужчину арестовали в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Следком"

27-летнего мужчину обвинили за совершение ряда преступлений в отношении пенсионерки, злоумышленника арестовали. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

"В ночь на 6 октября 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения проник через окно в частный дом в городе Фрязино. Угрожая убийством, он похитил у 82-летней хозяйки домовладения денежные средства в размере более 20 тысяч рублей, после чего изнасиловал", – говорится в сообщении.

Злоумышленник попытался скрыть совершенные преступления, избил потерпевшую и придушил ее. Мужчина подумал, что пенсионерка скончалась, поэтому решил поджечь дом и сбежать. Потерпевшая смогла выбраться из жилья, а после обратиться в полицию. Уточняется, что пенсионерке потребовалась госпитализация.

Правоохранители задержали подозреваемого после молекулярно-генетической экспертизы. Изначально он своей вины не признал, однако после рассказал все подробности. Ему предъявили обвинения в изнасиловании, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 23 годам колонии приезжего из Средней Азии за изнасилование и убийство 67-летней женщины в Подмосковье. Кроме того, его подельник получил 10 лет колонии.

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