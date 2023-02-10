Жильцам пострадавшего после взрыва газа дома в Новосибирске предоставят квартиры с мебелью

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Жильцы дома в Новосибирске, в котором произошел взрыв газа с обрушением подъезда, будут расселены в квартиры со всей необходимой мебелью. Об этом сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева.

"Расселять будут всех. <...> Вчера был определен весь спектр квартир и жилых помещений, которые могут быть предоставлены", – приводит ее слова ТАСС.

Незамаева подчеркивает, что все жилые помещения благоустроены и будут дополнительно оснащены необходимой мебелью. По ее словам, сейчас главной задачей является определить, где людям будет удобно поселиться с учетом их пожеланий.

Все жильцы пострадавшего дома также получат по 32 тысячи рублей от муниципальных властей.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Взрыв привел к частичному обрушению многоэтажки, на месте происшествия вспыхнул пожар.

В результате происшествия погибли тринадцать человек и пострадали девять, из которых семеро находятся в больницах. Спасатели завершили разбор завалов на месте трагедии, к работам привлекались 358 человек и 68 единиц техники.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Впоследствии были задержаны двое подозреваемых, которые проводили техобслуживание газовых плит в некоторых квартирах дома за несколько дней до взрыва.

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