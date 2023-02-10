Спасатели завершили работы на месте обрушения части жилого дома в Новосибирске

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС России завершили работы по разбору завалов жилого дома в Новосибирске, где произошли взрыв газа и обрушение подъезда. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"В 04:18 по московскому времени спасатели МЧС России завершили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Новосибирске", – указано в сообщении.

Уточняется, что всего к ликвидации последствий ЧП привлекались 358 человек и 68 единиц техники.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Из-за взрыва произошло обрушение подъезда, начался пожар. Согласно последним данным, погибли 13 человек, пострадали 9.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. В ходе расследования были задержаны двое подозреваемых, проводивших техническое обслуживание газовых плит в некоторых квартирах дома за несколько дней до взрыва.

10 февраля в Новосибирской области был объявлен днем траура. Соболезнования родным и близким погибших выразил глава региона Андрей Травников.

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