Пригожин озвучил возможные сроки освобождения Донбасса

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что освобождение республик Донбасса может занять до двух лет. Об этом он рассказал в интервью журналисту Семену Пегову.

"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать", – отметил он.

Ранее Пригожин заявил, что некоторых добровольцев ЧВК "Вагнер", вернувшихся из зоны спецоперации домой, но пока не готовых возвращаться обратно, приходится вытаскивать из различных "передряг (блудняков)".

Он рассказал, что поддерживает плотные отношения с заключенными, которые ездили на СВО в рядах ЧВК. По его словам, проведенная программа дала шанс всем, кто хотел. Пригожин уточнил, что ни одного заключенного не принуждали к какому-то определенному решению, каждый из них самостоятельно сделал выбор.



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