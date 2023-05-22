Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание полиции в Гюмри – СМИ

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Мужчина с гранатой ворвался в здание полиции в армянском Гюмри в знак протеста против политики властей, сообщает Sputnik Армения.

27-летний местный бизнесмен якобы угрожал взорвать себя. Его задержали. По словам одного из полицейских, задержанный признался, что у него проблемы не с правоохранителями, а с правительством.

Инициировано уголовное производство для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, если тот обеспечит безопасность проживающих там армян. Он отметил, что обе страны готовы признать территориальную целостность друг друга в границах доставшихся им от СССР территорий. Возвращаясь к теме Нагорного Карабаха, Пашинян добавил, что важно создать гарантии который исключат этнические чистки на данной территории.

В минувшем апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания. Он также призвал Ереван подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.