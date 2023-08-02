Американская полиция сообщила о возможном проникновении вооруженного человека в Капитолий

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Полиция Капитолия проверяет информацию о вооруженном человеке в здании Конгресса США и призывает всех укрыться. Об этом написали правоохранители в своем аккаунте Twitter.

Полицейские заявили, что в настоящий момент проводят обход района. Предполагаемый вооруженный злоумышленник еще не обнаружен, добавили правоохранители.

"Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, так как мы все еще проводим расследование. Мы продолжим общаться с общественностью здесь", – написали полицейские.

Правоохранители также не подтвердили сообщения о стрельбе в здании Капитолия, однако призвали всех находящихся там укрыться.

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных согласилось в Вашингтоне с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам. Политика обвиняют в сговоре с целью обмана США, сговоре с целью вмешательства в официальные процедуры, а также во вмешательстве и попытке вмешательства в официальные процедуры.

Трампа обязали явиться в суд 3 августа, ему грозит более 50 лет тюрьмы.

В пресс-службе экс-президента уже заявили, что новые обвинения против Трампа являются вмешательством в выборы 2024 года со стороны администрации президента США Джо Байдена.

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