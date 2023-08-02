Спецпрокурор США будет добиваться быстрого суда над Трампом по делу о штурме Капитолия

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Аппарат специального прокурора США Джека Смита будет добиваться проведения по ускоренной процедуре судебного процесса по делу экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

"В данном деле мой аппарат будет добиваться скорого проведения процесса, чтобы наши доказательства могли быть представлены в суде и оценены присяжными", – заявил Смит, выступая в Минюсте США.

Спецпрокурор считает, что Трамп знал о том, что его утверждения о случаях фальсификации в ходе президентских выборов 2020 года были ложными, при этом он сознательно продолжал распространять их. В обвинительном заключении указывается, что это являлось частью его преступных планов по сокрушению функции правительства. В обвинении также указано, что у Трампа было шесть сообщников, однако их имена не раскрываются.

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных согласилось в Вашингтоне с возможностью привлечения бывшего президента по четырем пунктам – за сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры. Политика вызывают в суд 3 августа, по новым обвинениям ему грозит более 50 лет тюрьмы.

До этого суд отказал Трампу в ограничении прокуратуры штата в использовании части доказательств для расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года. Экс-президент США настаивал на том, что информация, которую он просил исключить из расследования, ложная из-за процедурных ошибок и недосмотра судьи, под чьим руководством работали присяжные.



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