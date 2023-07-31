Суд США отказал Трампу в исключении доказательств из расследования вмешательства в выборы

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Суд отказал экс-президенту США Дональду Трампу в ограничении прокуратуры штата в использовании части доказательств для расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ инстанции.

"Ходатайство бывшего президента Трампа о запрете прокуратуре использовать доказательства, полученные от большого жюри присяжных, отклоняется за недостаточностью оснований. Ходатайство об исключении заключительного отчета присяжных отвергается как спорное. Ходатайство о дисквалификации окружного прокурора отклоняется", – говорится в решении судьи

Трамп настаивал на том, что информация, которую он просил исключить из расследования, ложная из-за процедурных ошибок и недосмотра судьи, под чьим руководством работали присяжные.

Помимо прочего, Трамп попросил навсегда скрыть от общественности финальный отчет большого жюри. Однако и эту просьбу суд не удовлетворил, отметив, что это противоречит закону.

Прокуроры штата Джорджия надеются утвердить обвинительное заключение. Это помогло бы расследовать усилия Трампа по отмене результатов президентских выборов в штате.

Решение о выдвижении обвинений против Дональда Трампа будет принято большим жюри присяжных в округе Фултон (штат Джорджия) до 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила окружной прокурор Фэни Уиллис в эфире телеканала CNN.

Причиной для нынешних обвинений против Трампа стал телефонный звонок экс-президента госсекретарю штата Джорджия 2 января 2021 года, в ходе которого Дональд Трамп якобы просил найти 12 тысяч голосов, необходимых для победы в выборах. Трамп при этом фактически запугивал секретаря штата Брэда Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность.

Ранее Трампу предъявили обвинения в попытке уничтожении записей с камер видеонаблюдения в поместье экс-президента в Мар-а-Лаго. Согласно документам суда, Трамп и его помощники "сознательно и злонамеренно пытались убедить другое лицо" скрыть и уничтожить записи, чтобы их нельзя было использовать в суде.