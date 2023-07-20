Хантера Байдена обвинили в получении взяток на 17 млн долларов

Следователь по уголовным делам налогового управления США обвинил сына президента США Джо Байдена Хантера в получении взяток на 17 миллионов долларов от иностранных компаний. Отмечается, что более 7 миллионов он получил от украинской энергетической компании "Бурисма".

Обвинения также предъявили бывшему главе Штатов Дональду Трампу. Следователи считают его виновным в организации беспорядков в Вашингтоне, которые случились в январе 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.