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Хантера Байдена обвинили в получении взяток на 17 млн долларов

Хантера Байдена обвинили в получении взяток на 17 млн долларов

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Следователь по уголовным делам налогового управления США обвинил сына президента США Джо Байдена Хантера в получении взяток на 17 миллионов долларов от иностранных компаний. Отмечается, что более 7 миллионов он получил от украинской энергетической компании "Бурисма".

Обвинения также предъявили бывшему главе Штатов Дональду Трампу. Следователи считают его виновным в организации беспорядков в Вашингтоне, которые случились в январе 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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