Трамп раскритиковал решение Байдена задействовать резервы США на восточном фланге НАТО

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Действующий президент США Джо Байден подталкивает страну к третьей мировой войне, сообщает газета "Известия" со ссылкой на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

"Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация, – это подталкивать нас к третьей мировой войне", – написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.

Отмечается, что так Трамп прокомментировал решение Байдена отправить резервы США на восточный фланг НАТО.

Ранее сообщалось, что США начали масштабную переброску танков в Европу. Как уточнили в СМИ, речь идет о 1 250 единицах военной техники, включающей в себя танки M-1 Abrams и БМП Bradley. Журналисты резюмировали, что НАТО продолжает укреплять восточный фланг после начала украинского конфликта.

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