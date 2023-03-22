Растущее влияние Маска стало "головной болью" для властей США – СМИ

Фото: depositphotos/ChinaImages

Политическая позиция американского предпринимателя Илона Маска и расширение влияния купленной им социальной сети Twitter стали проблемой для Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg.

"В отличие от политики США, Маск предложил как выгодный России план прекращения конфликта на Украине, так и схему воссоединения Китая и Тайваня", – указано в статье.

В издании отметили, что миллиардер контролирует пять компаний в разных областях, которые все "в той или иной степени пересекаются с правительством". Авторы считают, что это дает бизнесмену гигантское глобальное влияние. Они приводят в пример, что компания SpaceX сотрудничает с NASA, а электромобили Tesla являются основой экологической программы президента США Джо Байдена.

В издании сообщают, что Маск предлагает собственное видение решения политических вопросов. Отмечается, что бизнесмен самостоятельно решал, как Вооруженные силы Украины могут использовать спутниковую систему Starlink. Такого рода полномочия, пишут журналисты, близки к президентским и совершенно нетипичны для американского оборонного подрядчика.

По данным агентства, некоторые представители администрации США предполагают, что правительству придется "разрушить империю Маска".

Ранее Маск раскритиковал готовность США поддержать Украину в захвате Крыма. Он заявил, что "безжалостная" эскалация будет рискованной не только для Украины, но и для всего мира.

SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!