Starlink блокирует для Киева действие терминалов в новых регионах РФ – СМИ

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Спутники Starlink блокируют свои терминалы, чтобы украинская сторона не могла их использовать для запуска дронов в новых российских регионах. Об этом сообщает Economist.

"Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями <…>, но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час", – отмечается в материале.

В украинской разведке изданию рассказали, что из-за этого у ВСУ возникают трудности с управлением беспилотников, поэтому военные вынуждены применять более дорогие системы связи.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением, в котором исключил применение спутников Starlink на Украине для военных целей. Он заявил, что связь по спутникам предоставляется для частного использования, а не достижения военных целей и пообещал не допустить обострения ситуации из-за них.

До этого американский предприниматель раскритиковал готовность США поддержать Украину в случае действий по захвату Крыма. Илон Маск предупредил о возможной "безжалостной" эскалации.



SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

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