Производитель конструкторов Lego решил уйти из России

Производитель конструкторов Lego уходит с российского рынка. Lego разрывает отношения с российской компанией, которая управляла более чем 80 магазинами. За пару дней до того, как стало известно о решении датчан, Лего внесли в списки для параллельного импорта.

Поможет ли такое решение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.