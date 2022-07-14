Владелец брендов Zara, Bershka и Massimo Dutti продлил аренду в столичных ТЦ

Владелец брендов Zara, Bershka и Massimo Dutti не захотел расставаться с магазинами в России. Компания Inditex, как написали в СМИ, попросила торговые центры продлить аренду до конца 2022 года, а в некоторых случаях – до 1 марта 2023 года.

Ретейлер все еще не определился, в каком формате возобновлять работу в России. Пока вещи почти всех брендов Inditex доступны на маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.