Мужчина устроил стрельбу в Ноябрьске на Ямале

Фото: телеграм-канал "112"

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого административного округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

До этого в Сети появилась информация о том, что мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые прибыли к нему в квартиру, чтобы выселить и наложить арест на автомобиль в связи с имеющейся задолженностью.

"На данный момент факт стрельбы установлен. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, работают сотрудники", – сообщили в ведомстве.

Произошедшее агентству также подтвердили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП по ЯНАО). При этом подробной информации об обстоятельствах произошедшего еще нет. Данные о пострадавших и возможных жертвах уточняются.

До этого один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Подольске. Инцидент произошел на Тепличной улице городского округа. Один из участников конфликта совершил выстрел из травматического оружия.

