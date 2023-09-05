Два взрыва прогремело ночью в Роттердаме

Фото: ТАСС/Friso Gentsch

Два взрыва прогремело в жилых домах Роттердама ночью. В результате инцидента никто не пострадал, но здания получили серьезные повреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию Нидерландов.

Как заявили в правоохранительных органах, один из взрывов произошел около 01:00 по местному времени (02:00 по московскому времени) в доме, где проживает 29-летний мужчина, который разыскивается в Марокко в связи с возможной причастностью к инциденту с применением холодного оружия.

Помимо этого, в Нидерландах мужчина был несколько раз арестован за преступления, связанные с торговлей наркотиками. Отмечается, что в этом же доме взрыв произошел в августе, информации о пострадавших тогда тоже не поступало.

Второй взрыв прогремел в другом районе города около 04:00 по местному времени (05:00 по московскому времени). Взрывная волна от него выбила в доме несколько стекол. Местная полиция расследует инциденты и опрашивает свидетелей.

В сообщении добавили, что этой ночью неизвестные открыли стрельбу по окнам дома в Эйндховене, где живет семья. Люди, находившиеся в здании, не пострадали. Полиция также проводит расследование.

Ранее четыре взрыва прогремели в разных городах Швеции в ночь на 31 августа. Информации о пострадавших в результате происшествий не поступало.

До этого взрыв произошел на судне на верфи в районе Тузла турецкой провинции Стамбул. Из-за сжатия газа взорвался отсек для хранения отходов судна. В этот момент там находились двое рабочих, в результате один из них погиб, второй получил травмы.

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