Четыре взрыва произошло в ночь на 31 августа в трех городах Швеции

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Четыре взрыва прогремели в разных городах Швеции в ночь на 31 августа. Правоохранители приступили к расследованию причины происшествий, передает агентство AFP со ссылкой на данные местной полиции.

Два взрыва случилось в Гетеборге после 01:00 (02:00 по московскому времени) по разным адресам с интервалом в 10 минут.

"Час спустя (03:00 по московскому времени) поступили сообщения о еще двух взрывах с интервалом в несколько минут в Норсборге – пригороде к югу от Стокгольма – и в городе Нючепинг – в 100 километрах к югу от столицы", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, все четыре взрыва прогремели в жилых зданиях. Агентство не привело информацию о пострадавших в результате происшествия.

14 августа в центре Стокгольма состоялась вторая с начала месяца акция с сожжением Корана. Ее провели два мигранта – Салван Момика и Салван Наджем. Кто-то попытался сорвать акцию, подбежав к организаторам и обвинив их в терроризме. Мужчину задержала полиция.

Такая же демонстрация прошла 4 августа на берегу озера Меларен в столице Швеции. Ее организовала 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Впоследствии уровень террористической угрозы в стране был повышен до 4 из 5. Уточнялось, что государство превратилось в приоритетную цель исламистов.

Суд Швеции отменил запрет на демонстрации со сжиганием Корана