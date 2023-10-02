Число пострадавших при пожаре на северо-востоке Египта увеличилось до 38

Фото: ТАСС/АР

Минимум 38 человек числятся пострадавшими при пожаре в здании управления сил безопасности в египетской провинции Исмаилия на северо-востоке страны. Об этом сообщается на странице Минздрава Египта в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Медицинские бригады оказали неотложную помощь 12 пострадавшим на месте происшествия, 26 человек были доставлены в медицинский комплекс в Исмаилии", – говорится в сообщении.

Для оказания помощи пострадавшим к месту происшествия направили 50 машин скорой. По информации Al-Youm asSabia, в спасательной операции также задействованы два самолета. Местные медучреждения перевели в режим повышенной готовности для приема пациентов.

Пожар произошел в здании правления сил безопасности в египетской провинции Исмаилия в ночь на 2 октября. В 70 километрах от него располагается Порт-Саид. Причины возгорания выясняются.

