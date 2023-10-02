Число жертв обрушения церкви в Мексике возросло до 9

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Число жертв обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, возросло до девяти человек, сообщает РИА Новости. Еще 40 человек пострадали.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. В связи с этим количество погибших и пострадавших может возрасти.

Местные СМИ сообщают, что крыша церкви обрушилась во время церемонии крещения. Точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за неисправности конструкции.

Губернатор штата Тамаулипас выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу. Для координации спасательных работ он направил на место происшествия глав регионального МВД, службы гражданской защиты и Минздрава.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара на дискотеке в ночном клубе в испанском городе Мурсия. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.

До этого мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.

Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана