Стала известна причина пожара в Москве, из-за которого погибли двое маленьких детей

Стала известна причина пожара в Москве, из-за которого накануне погибли двое маленьких детей. По предварительным данным, это случилось из-за китайской гирлянды. Она висела на шторе. От короткого замыкания возникла искра, и в итоге разгорелось пламя.

Из горящей квартиры на 10-м этаже эвакуировали троих человек. Это мужчина и двое детей. Дети скончались по дороге в больницу от отравления угарным газом. Их отца положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.