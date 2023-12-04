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04 декабря, 19:30

Происшествия

Стала известна причина пожара в Москве, из-за которого погибли двое маленьких детей

Стала известна причина пожара в Москве, из-за которого погибли двое маленьких детей

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Стала известна причина пожара в Москве, из-за которого накануне погибли двое маленьких детей. По предварительным данным, это случилось из-за китайской гирлянды. Она висела на шторе. От короткого замыкания возникла искра, и в итоге разгорелось пламя.

Из горящей квартиры на 10-м этаже эвакуировали троих человек. Это мужчина и двое детей. Дети скончались по дороге в больницу от отравления угарным газом. Их отца положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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