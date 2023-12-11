В Сыктывкаре потушили пожар в жилом доме площадью 170 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Сыктывкаре пожарные потушили возгорание в жилом доме площадью 170 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар вспыхнул в многоэтажке вечером 10 декабря. Огонь охватил несколько балконов с 5 по 8 этажи. Спасатели спасли 10 человек, трое из них были переданы медикам. Всего в результате произошедшего из дома было эвакуировано 90 жильцов.

Через некоторое время пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в нежилом здании в подмосковном селе Беседы. Огонь охватил кровлю и мансарду здания. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. На месте происшествия уже работают огнеборцы, которые ликвидируют пожар.

До этого в Керчи произошло возгорание газопровода. Уточнялось, что пожар произошел на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова. Вскоре огонь потушили, при этом от газоснабжения отключили порядка 30 тысяч человек.

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