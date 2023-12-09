Два человека погибли в пожаре на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Сообщается, что в квартире на втором этаже жилого дома на 15-й Парковой улице произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

В ведомстве отметили, что по предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В прокуратуре также отметили, что на месте пожара работают правоохранительные органы и специальные службы.

Ранее на производственном объекте в Москве загорелся покрасочный цех. Изначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По данным СМИ, возгорание произошло на территории "Электрозавода" в столичном районе Преображенское.