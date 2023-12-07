Пожарные ликвидировали возгорание на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в производственном здании на востоке столицы потушили. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

Сперва пожарные локализовали возгорание на площади 110 квадратных метров, а затем окончательно ликвидировали его. По информации ведомства, обошлось без пострадавших.

В пресс-службе АО "Холдинг ЭРСО" рассказали, что при пожаре производственные мощности завода не пострадали. По данным компании, возгорание произошло в помещении бывшего лакокрасочного цеха, который находится на удалении от производственных корпусов "Электрозавода".

"Пострадавших нет. Эвакуация сотрудников завода не понадобилась – пострадавшее от огня здание выведено из эксплуатации. В причинах возгорания предстоит разбираться специалистам", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на производственном объекте в Москве загорелся покрасочный цех. Изначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По данным СМИ, возгорание произошло на территории "Электрозавода" в столичном районе Преображенское.



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