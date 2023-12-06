Пожар в Петербургской консерватории ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что огонь распространился на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

О возгорании в консерватории стало известно в среду, 6 декабря. По данным МЧС, пожар произошел на первом этаже, в связи с чем спасатели эвакуировали людей из здания. В борьбе с огнем задействовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Петербургская консерватория закрылась на реконструкцию в 2014 году. Работы должны были сдать по плану в 2017 году, однако сроки не раз переносились.



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