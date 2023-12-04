Пожарные локализовали возгорание на автозаводе в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на заводе по производству специализированных автомобилей на востоке Москвы локализовано на площади 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Москве пожарные МЧС России локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

О пожаре на автозаводе в Москве стало известно вечером 3 декабря. На месте происшествия работают свыше 150 специалистов и 50 единиц техники.

В МЧС отметили, что информации о возможных пострадавших пока не поступало. В связи с возгоранием на автозаводе было перекрыто движение по Тюменскому проезду, а также по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы.

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