В Москве произошел пожар в районе "Электрозавода"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве загорелся покрасочный цех на производственном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как заявляют в ведомстве, на данный момент площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения, которые занимаются ликвидацией возгорания.

По данным СМИ, возгорание произошло на территории "Электрозавода" в столичном районе Преображенское.

Ранее пожар произошел в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Здание было закрыто на реконструкцию с 2014 года. В борьбе с огнем задействовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава. Позже пожар удалось ликвидировать.



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