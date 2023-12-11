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00:28

Происшествия

Пожар площадью 400 "квадратов" произошел в подмосковном селе Беседы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул в нежилом здании в подмосковном селе Беседы. Огонь охватил кровлю и мансарду здания. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. На месте происшествия уже работают огнеборцы, которые ликвидируют пожар.

По предварительной информации МЧС, в результате возгорания пострадавших нет. Всего на месте задействовано 56 специалистов и 15 единиц техники ведомства.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

До этого в Москве загорелся покрасочный цех на производственном объекте в районе "Электрозавода". Через некоторое время огнеборцам удалось потушить возгорание, обошлось без пострадавших. При пожаре производственные мощности завода не пострадали.

Столичные пожарные спасли 13 человек на Хорошевском шоссе

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