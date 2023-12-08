В Керчи произошло возгорание газопровода

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Газопровод загорелся в Керчи в ночь на пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Уточняется, что возгорание произошло на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова. Пожар ликвидировали, при этом от газоснабжения отключили порядка 30 тысяч человек.

В настоящее время идут восстановительные работы. Причины возгорания устанавливаются.

До этого в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам мэра города Алексея Копайгородского, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров. К тушению огня привлекли 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.

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