Фото: телеграм-канал "Типичные Химки"

Пожар произошел в торговом центре "Арфа" на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по столице.

"В 09:25 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: 73-й км МКАД, дом 7, где происходило возгорание в трехэтажном торговом центре", – отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что в 10:10 по московскому времени пожарные ликвидировали возгорание. Людей в здании не было. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее пожар вспыхнул на Ленинградском шоссе, 16а, строение 5. Там воспламенилась электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания, на втором этаже расположены офисы и спортзал. Людей из здания эвакуировали.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Отмечалось, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения каких-либо мероприятий на объекте не проводили. Позже его ликвидировали.

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