Пожар на складе ГСМ в Сочи ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Сочи, произошедший из-за возгорания резервуара для нефтепродуктов, ликвидирован, заявил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

По его словам, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров. К тушению огня привлекли 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб. Никто не пострадал.

Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причины происшествия выясняются.

Местная жительница рассказала телеканалу "360", что перед пожаром услышала сильные звуки взрывов. По ее словам, она живет на улице Свердлова.

"В 05:15 я не спала, и был взрыв безумно сильный, трухануло немного как будто даже. Машины завизжали. Другая соседка говорит, что слышала свист сначала, потом уже взрыв", – пояснила женщина.

Еще один житель дома на улице Свердлова сообщил, что увидел похожий на кукурузник объект, который летел на низкой высоте. Через 15–20 секунд раздался жесткий хлопок, добавил он.

Рано утром 20 сентября сообщалось, что резервуар с дизельным топливом загорелся в Адлерском районе Сочи. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было.

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